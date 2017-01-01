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İstanbul Haberi: Kayıp Lübnanlı bankacı, Adli Tıp Morgu'nda bulundu

Kayıp Lübnanlı bankacı, Adli Tıp Morgu'nda bulundu
17:531 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Kayıp Lübnanlı bankacı, Adli Tıp Morgu'nda bulundu
Kayıp Lübnanlı bankacı, Adli Tıp Morgu'nda bulundu

 

 

 

Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, (DHA) Terör saldırısının gerçekleştiği dakikalarda Reina'da bulunan 35 yaşındaki Lübnanlı bankacı Haykal Mousallem'e ulaşamayan yakınları, yaralıların kaldırıldığı hastaneleri gezdikten sonra akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na geldi. Kayıp müracaatında bulunan Mousallem'in yakınlarından DNA örneği alındı. Daha sonra kimlikleri belirlenemeyen cansız bedenlerin bulunduğu morga davet edilen yakınlar Mousallem'i teşhis etti. Yakınları ve konsolosluk görevlilerinin cenazesini yarın teslim alacakları öğrenildi. 

 

 

 

 

 

DHA

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