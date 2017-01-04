Kayıp zihinsel engelli köylünün cesedi bulundu

GİRESUN’un Bulacak İlçesinde bir süredir kayıp olan zihinsel engelli 74 yaşındaki Eşref Kolcu'nun cesedi, dere kenarında bulundu.

İlçeye bağlı Arifli Köyü’nde dere kenarında erkek cesedi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme ve araştırma sonrasında, yabani hayvanların da zarar verdiği belirlenen cesedin, bir süredir kayıp olan akli dengesi bozuk Eşref Kolcu’ya ait olduğu belirlendi. Ceset, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA