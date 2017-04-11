Kaymakamın aracı kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı (2) Yeniden

İZMİR'in Selçuk İlçesi Kaymakamı Ayhan Boyacı'nın içinde bulunduğu hafif ticari araç, kavşakta otomobille çarpıştı. Kazada Kaymakam Boyacı ve sürücü ağır yaralanırken, diğer aracın şoförü hayatını kaybetti.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Belevi Kavşağı'nda meydana geldi. Kaymakam Ayhan Boyacı, Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir'deki programına katılmak için Selçuk Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na ait hafif ticari araçla yola çıktı. Hakan Parlatan yönetimindeki 35 LEM 03 plakalı araç, Tire yönünden gelen Ömer Özbilici yönetimindeki 35 Z 2383 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Özbilici yaşamını yitirdi, Kaymakam Boyacı ile şoför Parlatan ağır yaralandı.

Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Kaymakam Boyacı ve Hakan Parlatan, Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalelerinin ardından Kaymakam Boyacı, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Parlatan ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Ömer Özbilici'nin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA