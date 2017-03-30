Kaynak: Halep'in inşası için 39 milyar dolar gerekli

BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, Halep'in yeniden inşası için gerekli olan bütçenin 39 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü söyledi.

Başbakan Binali Yıldırm'ın talimatıyla AK Partili milletvekillerinin bağışlarından oluşan 15 insani yardım TIR'ı, Suriye'nin Halep kentindeki muhtaç insanlara ulaştırılmak üzere Kahramanmaraş'tan uğurlandı. TIR'ların uğurlanması nedeniyle Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Fatih Mehmet Erkoç, milletvekilleri, Kuveyt, Bahreyn ve Suudi Arabistan'dan gelen iş adamları da katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konseriyle başlayan törende konuşan Veysi Kaynak, Suriye'de iç savaşın başladığı günden bu yana Türk milletinin yardıma muhtaç insanlar için her zaman ensar olduğunu söyledi. Tüm Müslümanların bir kardeş, aynı zamanda da bir vücudun azası olduğunu belirten Kaynak, "Vücudun bir tarafından bir acı olursa, o acı vücudun tamamında hissedilir" dedi.

"HALEP'İN İNŞASI İÇİN 39 MİLYAR DOLAR GEREKLİ"

Kahramanmaraş'ın Halep'ten ayrılmaz bir şehir olduğunu, tarihe bakıldığında Halep-Maraş-Antep üçlüsünün bir idari yapı içerisinde olduğunu kaydeden Kaynak, "Asla birbirinden ayrılmamıştır. Bazen Maraş Halep'e bağlı, bazen Halep Maraş'a bağlı, biri vilayet merkezi birisi sancak merkezi olmuştur. Ve geldiğimiz noktada bir büyük medeniyetin, uygarlığın şehri Halep maalesef yakılıp yıkılmıştır. Halep'in yeniden inşası için gerekli olan bütçenin 39 milyar dolar olacağı öngörülüyor. Suriye'nin tamamını bir düşünün. Maraş'ın bir özelliği daha var. Arkamızı yasladığımız Ahir Dağı Ortadoğu'nun son noktasıdır ve Anadolu'nun son noktasıdır. Böyle bir kavşakta bulunuyoruz biz. O yüzden kültür, tarih ve inanç olarak da beraberliğimiz var" diye konuştu.

YARDIMLAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK

15 TIR malzemenin, Halep'in tahliyesi başlayınca oradaki insanların dertlerine bir parça çare olsun diye Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla Ak Partili milletvekillerinin bağışlarıyla oluşturulduğunu ifade eden Kaynak, şöyle devam etti.

"Suriye'de DEAŞ, PKK ve PYD teröründen temizlenen 2 bin 200 kilometrekarelik alanda asla aç ve ilaçsız bir insan bırakmamak için Kilis'te, Çobanbey sınırımızda büyük bir lojistik merkezi yaptık AFAD olarak. İçinde soğuk hava, un ve kuru gıda depoları ile fırınlar var. İnşallah akaryakıt tankları da koyacağız. Dolayısıyla oradaki insanların yardımlara düzenli ulaşmasını sağlayacağız Allah'ın izniyle. Bu TIR'lar oradaki depoya intikal edecek. Kimlere dağıtılacak Bildiğiniz gibi orada yerel meclisler var ve dünyanın meşru kabul ettiği Suriye geçici hükümeti, özgür Suriye ordusu mensupları var. Onların tespit ettiği fakirlere, kimsesizlere, ihtiyaç sahiplerine bunları ulaştıracağız."

Kaynak'ın konuşmasının ardından İl Müftüsü Celal Sürgeç'in dua ettirmesinin ardından yardım TIR'ları yola çıktı.

DHA