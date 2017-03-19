Kaynak: Kılıçdaroğlu zamanındaydı 2 senede emekli edip SSK'yı batırmak

BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliği ile milletvekili seçilme yaşının 18'e düşürülecek olmasıyla ilgili sözlerine tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu o senin zamanındaydı 2 senede, 3 senede, 10 senede emekli etmek ve SSK'yı batırmak. Şimdi kim hangi şartlarla emekli olabilirse milletvekili de o yaşlarda emekli olur" dedi.

Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi'nde Ak Parti'nin 'Evet' ofisinin açılış törenine katılan Veysi Kaynak, burada toplananlara hitap etti. Konuşmasında 16 Nisan'da halkın oyuna sunulacak anayasa değişikliği paketini anlatan Kaynak, CHP Lideri kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirdi. Kaynak, şunları söyledi:

"Neler duyuyoruz. Biz bu anayasa değişikliği ile 18 yaşında milletvekili seçilme imkanı getiriyoruz. Çünkü çocuklarımızı milletvekili yapıp 2 senede emekli edip, askerden de muaf edecekmişiz. Başka, bir tek adam rejimi ortaya çıkacak. O Cumhurbaşkanı istediğini milletvekili yapacak, istediğini hakim yapacak, yargının hepsini kendi belirleyecek, bir kararnameyle istediği adamın malını alıp istediği adama verecek. Bakın hepimiz gerçekten okur yazarız. AK Parti Genel Merkezi, Kılıçdaroğlu'nun bu iddiaları üzerine anayasa deşikliğini içeren kitapçığı CHP Genel Merkezi'nde gönderdi, öyle zannediyoruz ki Kılıçdaroğlu okumamış o metni, bir okusun baksın diye. Ben bunları okurken geçekten bir tanesine orada rastlamadım. Sonra kendi kendime düşündüm ben niye fark edemedim ki onu. Biz, canımız bir şey içmek istediğinde su içeriz, komşumuz umreye, hacca gitmişse zemzem içeriz. Çokça çay içeriz, kahve ve ayran içeriz. Kılıçdaroğlu bu metinleri okuduğunda ne içmişti acaba"

'BİR TANE SEÇİM KAZANMADI AMA HALA GENEL BAŞKAN'

Türkiye'de 18-25 yaş aralığında 7,5 milyon gencin bulunduğunu ifade eden Kaynak, şöyle devam etti:

"Bu gençler bizim ailelerimizin fertleri. Bizim nüfusumuzun 4'te 1'i 15 yaşın altında. Kılıçdaroğlu o senin zamanındaydı 2 senede, 3 senede, 10 senede emekli etmek ve SSK'yı batırmak. Şimdi kim hangi şartlarla emekli olabilirse milletvekili de o yaşlarda emekli olur. Yaşı ve süresi tutacak. Türkiye anayasasını tamamen ortadan kaldırmıyor, Türkiye bir rejim değişikliğine gitmiyor. Zaten artık rejim değişikliğini de ağızlarına almıyorlar. 'Rejim değişikliği yapıyorsunuz, siz bu anayasa değişikliği ile rejimi değiştireceksiniz' diyenler hidayete erdiler onu söylemiyorlar. Şimdi de tek adamlık teranesi tutturulmuş vaziyette. Siz kendisini 2 dönemle sınırlayan, seçilebilirse 2 dönem Cumhurbaşkanlığı yapacak tek adamlığa şahit oldunuz mu Kendi sorgulanamazken sorgulanabilen, yargılanamazken yargılanabilen hale gelen bir Cumhurbaşkanına şahit oldunuz mu 'Tek adam' diyenlerin her seçimi kaybetmesine rağmen partilerinin başında tek adam olanları görüyoruz. 2010'da genel başkan olan CHP'nin tek adamı, 2017'ye kadar bir tane seçim kazanmadı ama hala genel başkan."

Veysi Kaynak, konuşmasının ardından ofisin açılış kurdelesini 'Bizim için değil, bunlar için bu sistemi değiştiriyoruz' dediği çocuklarla birlikte kesti. Kaynak daha sonra partisi tarafından Büyükşehir Belediyesi Göksun Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelip referandumu anlattı.

DHA