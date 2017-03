Kaynak: Mülteciler, topraklarına dönsün diye çabalıyoruz

BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, Fırat Kalkanı Harekatı ile sınır hattında 2 bin kilometrekarelik alanın güvenli hale geldiğini söyledi. Sınır hattındaki sivillere yardımların ulaştırıldığını anlatan Kaynak, mültecilerin güvenli hale gelmesiyle kendi topraklarına dönmesi için çabaladıklarını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, öğle saatlerinde Kilis'e geldi. Valilik önünde; Vali İsmail Çataklı, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, Emniyet Müdürü Günter Şenses ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Veysi Kaynak, Suriye sınırında yaşananları ve Fırat Kalkanı Harekatı'nı yakından takip ettiklerini söyledi.

Vali Çataklı ile görüşmesinden önce gazetecilere konuşan Kaynak, Fırat Kalkanı Harekatı ile Türkiye sınırında Suriye'nin 2 bin kilometre karelik bölümünün TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçlerince terör unsurlarından temizlendiğini söyledi. Terör örgütü DEAŞ'tan arındırılan El Bab'da artık insani yardımların ulaştırılmasını amaçladıklarını ve bu düşünceyle Elbeyli bölgesinde lojistik depo kurulması yönünde karar aldıklarını anlatan Kaynak, şöyle dedi:

"Güvenli hale getirilen bölgelerde hayatın bir an önce normale dönmesi içinde sadece insani yardımlar kapsamı içerisinde kalmak üzere son durumu neler yapabileceğimizi, projelerimizin hangi noktada olduğunu istişare edeceğiz. Bu mesele bizim dışımızda Birleşmiş Milletler'in de gündeminde. BM Genel Sekreter Yardımcısı ile ve ABD Büyükelçisi ile Suriye içindeki yardımlara ilişkin görüşmeler yaptık. Bugün de buraya gelmeden önce Kahramanmaraş geçici barınma merkezinde yine Birleşmiş Milletler'in bir diğer Genel Sekreter Yardımcısı olan Ahmet El Meraki ve ekibiyle bir görüşme yaptık. İstiyoruz ve arzu ediyoruz ki oradaki insanlar, bu bölgedeki insanlar, normal hayata sivil hayata bir an önce dönsünler. En büyük arzumuz ve çabamız dünyanın çeşitli yerlerinde zor şartlarda da yaşayan mültecilerin kendi topraklarına bir an önce dönebilmeleri."

DHA