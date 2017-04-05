Kaynak: Nusayri Esad ile Sünni Saddam arasında ne fark var

BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, dünyada birilerinin ırk, inanç ve mezhep farklılıklarını körükleyip kendilerine alan açtığını belirterek, "Suriye'nin zalim diktatörü, İdlib'te insanların üzerine yasaklanmış kimyasal bomba attı. Esad Nusayri bir insan, bir devlet başkanı, Irak'ta da Saddam, o da Sünni'ydi, o da Halepçe'de aynısını yapmıştı. Ne farkı var" dedi.

Veysi Kaynak, beraberinde Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili İlker Çitili, Onikişubat İlçe Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile birlikte Erenler Kültür Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Müslüm İbili ve vatandaşlar tarafından karşılanan Kaynak, burada yaptığı konuşmada ilk olarak Maraş olaylarına değindi ve tarihte acı bir hatıra olduğunu ifade etti. Olayların yıldönümünde katliamda ölenleri birlikte anmak istediklerini kaydeden Kaynak, birlik ve beraberlik çağrısı yaparak Sünni ve Alevi'siyle herkesin bu ülkenin insanı ve kardeş olduğunu kaydetti.

'FELAKET TÜRK KÜRT DİYE AYIRMIYOR'

Dünyada yaşanan sıkıntılara bakıldığında birilerinin insanlar arasındaki renk, ırk, inanç ve mezhep farklılığını körükleyerek kendilerine bir saha açtıklarını kaydeden Veysi Kaynak, şunları söyledi:

"Bütün dünya acı bir hadiseye şahit oldu. Dün, Suriye'nin devlet başkanı, Suriye'nin zalim diktatörü İdlib'te insanların üzerine yasaklanmış kimyasal bomba attı, klor gazı. Benim telefonumda görüntüler var sabah tamamını izlemeye gönlüm el vermemiş yüreğim dayanmamıştı, hanım ısrar edip izlemek istediğini söyledi ve sonunu ağlayarak tamamladı. Şimdi Esad'ın bu yaptığı ile Esad Nusayri bir insan, bir devlet başkanı, Irak'ta da Saddam, o da Sünni'ydi, o da Halepçe'de aynısını yapmıştı. Ne farkı var Yani 'Sünni Saddam bunu yaptı' diye onu hoş göreceğiz, 'Nusayri Esad yaptı' diye hor mu göreceğiz Ya da tersini mi yapacağız. İkisi de zalimce çoluk çocuğun, masum insanların üzerine kimyasal silahla katliam yaptı. İdlib'te yaşananlarla Halepçe'de yaşananların ne farkı var İdlib'te o bombanın vurdukları Arap, Halepçe'de vurdukları Kürt. Ne farkı var, ikisi de insan Her ikisinde de can verenler asker falan değil masumlar, çocuklar, kadınlar. Telefonumdaki görüntüyü şuraya yansıtmak mümkün olsa inanın hepiniz bu gece uyuyamazsınız. Felaket geldi bizi birbirimizden Alevi Sünni diye ayırmıyor. Türk Kürt diye de ayırmıyor. Felaket geldi mi işte dün İdlib'te olan gibi, daha evvel Halepçe'de olan gibi birbirimizi ayırmıyor. Ama Allah'ın rahmeti geldi mi de birbirimizden ayırmıyor."

DHA