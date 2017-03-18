Kaynak: Şehit Mehmet Şahin 14 askerin hayatını kurtardı

BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda Rus jetinin kazaen vurduğu binada 2 arkadaşıyla birlikte şehit olan tankçı uzman çavuş Mehmet Şahin'in büyük bir kahramanlık örneği göstererek 14 askerin hayatını kurtardığını söyledi.

Veysi Kaynak, Ak Parti Milletvekili Mahir Ünal ile birlikte memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde düzenlenen 'Yeni Anayasa ve Referandum Süreci Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Çanakkale Destanı'nın 102'nci yıldönümü olduğunu hatırlatan Kaynak, şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Kaynak, Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaralanan askerleri Kilis'te ziyareti sırasında geçen 9 Şubat'ta Rusya'ya ait savaş uçağının kazaen bombaladığı binada şehit olan 3 askerden Elbistanlı uzman çavuş Mehmet Şahin'in, arkadaşlarının hayatını kurtardığı hikayeyi anlattı.

DEAŞ militanlarının 19 Aralık'ta kullandığı tanka yönelik 1 askerin şehit olduğu, 14 askerin de yaralandığı saldırıda Mehmet Şahin'in 14 arkadaşının hayatını kurtardığını kaydeden Kaynak, şöyle dedi:

"Üsteğmene, sayın Başbakanımız 'Nasıl oldu hadise' dedi. 'Çok ağır bir sis vardı, görüş mesafesi kapalıydı. İnsansız hava araçlarıyla görüntü alamıyorduk, 25 metre mesafeyi göremiyorduk. Maalesef DEAŞ teröristleri tuzak kurmuşlar. Bir şehidimiz oldu, Kahramanmaraş Elbistanlı. Sayın Başbakan'ım benim gözümün önünde hadise cereyan etti, Elbistanlı şehidimiz eğer şahadeti göze almasaydı, bugün 14'ümüzün şehit cenaze töreninde olacaktınız' dedi. Elbistanlı Mehmet Şahin kardeşimiz. Şimdi 'Çanakkale ile bunun ne alakası var' derseniz, Çanakkale'de o top mermisinin tek başına sırtlayan Seyit Çavuş neyse, Çanakkale'den 102 sene sonra bu defa vatanının bekası için, bayrağının kıyamete kadar bu coğrafyada dalgalanması için kendisini tek başına feda eden bir şehit Elbistanlı Mehmet Şahin kardeşim."

'BU SİSTEMLE DEVLETİMİZİN BEKASINI SAĞLAMAK MÜMKÜN DEĞİL'

Konuşmasının devamında mevcut yönetim sisteminin değişmesi gerektiğini ve bu nedenle hazırlanan anayasa değişikliği paketinin halkın oyuna sunulacağını ifade eden Kaynak, "Diyoruz ki; bu sistem var olduğu müddetçe bizim bu zor coğrafyada devletimizin bekasını sağlamamız mümkün değil. Çanakkale'de şehit kanlarıyla Kurtuluş Savaşı'nda, terörle mücadele, şimdi Fırat Kalkanı'nda şehit vererek ayakta tuttuğumuz bu vatan topraklarını asla risk ve tehdit altında bırakamayız. Çok basit bir sistem getiriyoruz; halk, kendini yönetecek başkanı seçsin ve halk yasaları yapacak meclisi seçsin" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak daha sonra ilçedeki Ak Parti seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.

DHA