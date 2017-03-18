Kaynak: Şehit Mehmet Şahin 14 askerin hayatını kurtardı (2)

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ETSO'YU ZİYARET ETTİ

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde Ak Parti seçim koordinasyon merkezinin açılışı gerçekleştirdikten sonra Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ETSO) ziyaret etti. Oda Başkanı Mustafa Paksoy ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Kaynak, konferans salonunda 'Yeni Anayasa' konulu konferansa katıldı.

'SİSTEMİ ERDOĞAN'IN ALEYHİNE DEĞİŞTİRİYORUZ'

Burada işadamlarına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatan Kaynak, yeni sistemle Türkiye'nin sorumluluk sahibi bir cumhurbaşkanının olacağını söyledi. Kaynak, şunları söyledi:

"Bu ülkenin çiftçisi, Kahramanmaraş'ın Trabzon Caddesi'nde, Elbistan'da, Kırşehir'de, Konya'da traktörlerle protesto eylemi yaptı. Neden, çok yetkisi olan ama hiçbir sorumluluğu olmayan bir cumhurbaşkanı, kendisini seçen iradeye sonunun ne olacağını hesap etmeden bir anayasa kitapçığı fırlattığı için. Fırlatır, çünkü millete dönüp hesap vermeyecek. Çünkü hiçbir sorumluluğu yok, ama yetkisi çok. Eğer biz bu sistemi Recep Tayyip Erdoğan için değiştiriyorsak bilesiniz ki; bir hukukçu olarak söylüyorum, Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhine değiştiriyoruz. 1520 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikteyken Sayın Cumhurbaşkanım siz, niye yargı üzerindeki yetkilerinizi azaltıyorsunuz' dedim, 'Azalıyor mu' dedi. 'Evet, azalıyor' dedim. Hepimiz hayatımızda bir mahkeme kararı görmüşüzdür, en azından mirasçılık belgesi almışızdır. Ne yazar o kararın üzerinde Türk Milleti adına karar veren Elbistan Asliye Hukuk Mahkemesi. Siz, babanız, dedeniz, ecdadınız şimdiye kadar hangi hakime, yargının hangi organına yetki verdiniz Yetki vermediğiniz için hesap da soramıyorsunuz Şimdi gelen sistem o yargıyı yönetecek Hakim Savcılar Kurulu'nu sizin seçtiklerinizin doğrudan belirlemesidir."

'CUMHURİYETLE SORUNU OLANIN AKLINA ŞAŞARIM'

Cumhuriyetin milletin büyük fedakarlığı sonucu kazanılan Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kurulduğunu ifade eden Kaynak, "İşte o Kurtuluş Savaşı ile kurulan, bizim ecdadımızın kurduğu cumhuriyet bizim cumhuriyetimizdir. Bizim cumhuriyetle sorunumuz yok. Cumhuriyetle sorunu olanın da akılına şaşarım ben zaten. Cumhuriyetin temel değerleri bizim değerlerimizdir. Cumhuriyetin temel değerlerini yaşatan biziz. Sosyal devleti hayata geçiren biziz. Çocuklarımızın okullar açıldığında, sıralarında kitaplarını bulunduran biziz. Fakirlerimizin sobasına kömürü götüren, tencerelerine aş götüren biziz. Cumhuriyetle sorunumuz olabilir mi"

DHA