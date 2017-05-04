Kayseri gazisi protezle ayağa kalktı

KAYSERİ'de geçen 17 Aralık'ta çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısında yaralanan ve sağ bacağı kesilen Ferdi Çatal, protez takılmasının ardından memleketi Kastamonu'ya geldi.

Kastamonu'nun Daday İlçesi nüfusuna kayıtlı Ferdi Çatal, PKK'lı teröristlerin, çarşı iznine çıkan Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı askerlerini taşıyan otobüse bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda yaralandı. 14 askerin şehit olduğu saldır ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Ferdi Çatal'ın tedavi kapsamında sağ bacağı önce diz altından, sonra da diz üstünden kesildi. Gazi Ferdi Çatal'a protez bacak takıldı.

Geçici takılan protez ile ayağa kalkan Ferdi Çatal, saldırının ardından ilk kez memleketi Kastamonu'ya geldi. Ferdi Çatal, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı makamında ziyaret etti. Başkan Babaş, Çatal'a Türk bayrağı hediye etti. Ferdi Çatal, daha sonra Kayseri'de tedavisi devam ederken kendisini ziyaret eden Kastamonu 112 Acil Sağlık Hizmetleri personeline ziyarette bulundu. Ferdi Çatal, ziyaretlerden sonra Daday'ın Gökören Köyü'ndeki baba evine gitti. Ferdi Çatal, 10 gün sonra bacağına takılacak yeni protez ve tedavi için Kayseri'ye dönecek.

DHA