Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu Fransa'nın Mulhouse kentinde seçmenler ile buluştu

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu Fransa'nın Lyon Mulhouse ve Forbach kentinde vatandaşlar ile buluştu

İlki Lyon bölgesindeki Annonay kentinde yapılan, ikincisi ise Türk Federasyon Mulhouse bölge başkanlığı binasında gerçekleşen Çanakkale şavaşı ile ilgili buluşmaya ev sahipliğini 9. Dönem Fransa Türk Federasyon genel başkanlığınıda yürütmüş olan Nihat Bozdağ yaptı.

Vatandaşlar ile yapılan buluşmadan sonra DHA mikrofonuna konuşan Yusuf Halaçoğlu şunları söyledi.

"Türkiye'de biz şunu savunuyoruz, parlamenter demokratik sistem hangi sebeple kaldırılmaya çalışıyorlar, bunu izah edemiyorlar, biz ise Türkiye parlamenter demokratik sistem de hukuk devleti olsun istiyoruz, Bu şu ana kadar dünyadaki en güzel yönetim şekli, daha güzeli ortaya çıkmadı, parlamenter sistemin özelliği şu, Türkiye'de aksaklıklar var, yani seçim kanununun, Siyasi partiler kanununun düzenlenmesi gerekiyor veya ilani haye bir kişinin parti genel başkanı olmaması da gerekiyor, yani diyelim ki AK parti üç dönem (parti başkanlığını) ile sınırladı, iki dönemde de sınırlayabilirsiniz iki seçimi kazanamazsa otomatik olarak olağanüstü kongreyle, üç dönemde sınırladı mesela iki dönemde de söyleyebilirsiniz ki seçimde kazanamazsa otomatik olarak olağanüstü kongre ile değişikliğe gidilmesi söz konusu edilebilir, ama biz bunlarında önünde kuvvetler ayrılığını muhakkak Türkiye'de gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz, neden çünkü yürütme, yani gerçek idareyi yürüten kişi eğer yargıya müdahale ederse kendini denetleyen bir unsur kalmaz, bir mercii kalmaz.

Yürütme yani fiili olarak devleti yöneten kişi, yasama organı yerine kendi kanun çıkartıyorsa Parlamento'ya gerek kalmaz, o da tek kişi yönetimine dönüştürür, demokrasinin en temel unsuru kuvvetler ayrılığıdır, yürütmenin herhangi bir şekilde yasama veya yargıdan birini kendi kontrolünü alması demokratik olmaktan çıkartır, Şu anayasadaki hepsini bir araya toplayan ve tek kişinin emrine veren bir anlayışı kabul etmiyoruz, Türkiye'nin geleceği için Türk milletinin geleceği için.”

“Fransa içişleri bakanı, biri 14 biri 15 yaşlarında olan iki kızına "parlamenter asistanı" görevi ile staj yaptırdığı ve 51 bin Euro maaş verildiği iddiaları üzerine görevinden istifa etti, bu konuda neler söylersiniz”

“Tabii ki bir bakanın, devleti yöneten herhangi birinin, kendi çocuklarını kendi çalıştığı mekanda, yerde, parlamentoda bu şekilde görevlendirmesi tatbikî etik değil, bakan onurlu davranıp istifa etmiş, Türkiye'de oylanacak anayasada biz de bunu söylüyoruz, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanların doğrudan atanması Cumhurbaşkanı eli ile olacak, Ama bu atama hangi kıstaslar çerçevesinde olacak, aynı durumla karşılaşılmaması için, cumhurbaşkanının birinci derecede yakınlarını Bu görevlere getiremeyeceklerine dair anayasada bir hüküm olması gerektiğini söylüyoruz, Yani çocuğunu kızını oğlunu veya eşini bakan yapamasın, Cumhurbaşkanı yardımcısı yapamasın, aksi taktirde anayasal olarak bunun gerçekleşmesi ihtimaldir, Bir cumhurbaşkanı yapmayabilir ama bir cumhurbaşkanı da bunu yapabilir kimsede buna itiraz edemez Çünkü anayasada bunu kısıtlayıcı bir hüküm yok, İşte Fransa'da olan hadise, aslında bir örnektir bizim için, herhangi bir bakanın kendi oğlunu genel müdür yapmaması gibi, Bir cumhurbaşkanının kendi eşini ve oğlunu bakan veya cumhurbaşkanı yardımcısı yapmaması için, anayasada böyle bir hüküm konsun, herkes etik davranmayabilir, bazı cumhurbaşkanları bunları yapmayabilir, ahlaki bulmaz bu durumu, bazı Cumhurbaşkanları da çıkar yapabilir bu durumu Ve kimse anayasada yazmadığı için engel olamaz, Bir de Türkiye’de istifa gibi bir müessese lûgatte yok, ne olursa olsun kimsenin istifa ettiğini de görmüyoruz, Estonya'da bir çatı çöküyor, 30 kişi oluyor ve başbakan istifa ediyor, Güney Kore'de bir gemi alabora olup batıyor, Başbakan ya da bakan istifa ediyor, Türkiye'de olan o kadar çok olay var ki hiçbirinde istifa görmedik biz , rüşvet skandalları oldu, saatler takıldı koluna, 700 bin liralık, Gene istifa eden olmadı Türkiye'de, ne skandallar oldu ne ölümler oldu, gene etmediler. Devlet adamı olma devlet adamı kültürüne sahip olma ve liyakat sahibi olma bu gibi konularda, kişinin kendi kendine, Yasada olmasa bile İstifa etmeyi gerektirebilir, Türkiye'deki bütün sıkıntı bu tabii ki böyle bir skandalı Fransa'da içişleri bakanının kaldıramaması ve istifa etmesi de bence kendi onurudur”

Görüntü dökümü

– Yusuf Halaçoğlu ile röportaj

– toplantı salonundan lar

DHA