Kayseri Tabip Odası: Muayene sürelerinin azalmasından rahatsızız

KAYSERİ Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Hastalarımıza ayrılan muayene sürelerinin gittikçe azalmasından tüm hekimler olarak rahatsızız" dedi.

Kayseri Tabip Odası Başkanı Hüseyin Per, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla basın açıklaması yapkı. Per, 14 Mart Tıp Bayramı’nın önemine değinerek, hekimlerden fedakarlık beklendiğini söyledi. Hekimlerin 3 ayrı dönemde mecburi hizmet yükümlülüğü altında ezildiğini belirten Per, şöyle edi:

"Hekimler daima vatanın her köşesinde sağlık hizmeti vermeye hazırdır. Ancak, hekimin sabrı denenircesine bu denli yoğun ve adaletsiz uygulamalar, hekimlerin yaşamı ve aile düzenini altüst etmektedir. Hastalarımıza ayrılan muayene sürelerinin gittikçe azalmasından tüm hekimler olarak rahatsızız. Hekimlerin özlük haklarındaki yetersizlikler giderilmeli. Söz verildiği gibi yıpranma payı hızla hayata geçirilmelidir. Hastane ve acil servislerde çalışan hekimler sık sık küfür, dövülme, silahla tehdit gibi can güvenliğini tehdit eden, hizmetin yapılmasını engelleyen şiddet olaylarıyla karşı karşıya kalmaktadır."

Hekimlerin, sağlık çalışanlarının ve hizmet yerlerinin can güvenliğinin sağlanması gerektiğini anlatan Per, şöyle konuştu:

"Hekime yönelik şiddet körükleniyor. Son yıllarda hekimlere yönelik şiddet olayları ürkütücü boyutlara ulaştı. Sağlık sistemindeki aksaklıkların ve planlama hatalarının sorumlusu olarak hekimlerin gösterilmesi, hekimlere yönelik şiddet olaylarını artırıyor. Yetkililerin hekim karşıtı beyanları ve hekim karşıtı yayınlar hekimhasta ilişkisini olumsuz etkiliyor. Bu hekimlerde tükenmişlik sendromuna yol açıyor.Şiddete uğrayan birçok meslektaşımız sonuç alınamayacağı düşüncesiyle ya da sosyal endişelerle yasal yollara başvurmuyor."

Per, şehir hastaneleri konusuna değinirken, kent merkezindeki hastanelerin kapatılarak kamu-özel ortaklığı kapsamında sağlık hizmetlerinin adeta özeleştirilmesi çabaları yapıldığını savunurken, "Zira dökme suyla değirmenin dönmeyeceği bilinen bir gerçektir. Sağlık Bakanlığı (Sağlıkta Dönüşüm Programını) gerçekleştirmeye çalışırken, ilk dönüşümde hekimleri bu heyecana ortak etmek yerine aksine incitmiştir. İnşallah ikinci sağlıkta dönüşümde bu hatalar tekrarlanmaz" diye konuştu.

Medya mensuplarının bazı sağlık çalışanlarının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınmasını sorması üzerine Per, şuan için hukuki süreci bekleyeceklerini söyledi.

DHA