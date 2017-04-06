Kayseri'de 11 DEAŞ şüphelisi adliyede

KAYSERİ'de polisin DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi, emniyetteki sorgulaının ardından adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Mart'ta yaptıkları operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla Suriye uyruklu İ.S., Z.S., Y.İ., H.S., M.A.S., Q.S., L.S., Y.S., ve Türk vatandaşı S.S., E.S. ve B.E.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan 11 şüpheli, polisteki sorgusunun ardından adliyeye getirilerek hakim karşısına çıkarıldı.

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DHA