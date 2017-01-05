Kayseri'de 14 askerin şehit olduğu bombalı saldırıda, gözaltı sayısı 29'a yükseldi (2)

BOMBACI ADANA'DA SAKLANMIŞ

Kayseri'de araçla intihar saldırısını düzenleyen 'Çektar' ve 'Botan' kod adlarını kullanan teröristin Adana'da 1 hafta boyunca, 'üniversite öğrencisi' olarak tanıtılarak saklandığı ortaya çıktı. 17 Aralık 2016'da meydana gelen terör saldırısı sonrası canlı bombanın patlattığı araçtan çıkan krokideki parmak izinden yola çıkan polis, Adana'da 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelileri soruya alan polis, teröristin patlattığı bombalı aracı nasıl aldığı ve Kayseri'ye nasıl gittiği bilgilerine de ulaştı. Teröristin üzerinden çıkan krokide parmak izine rastlanan Kenan Çiçek Adana'daki evinde yakalandı. Çiçek'le birlikte canlı bombayı Adana'da sakladığı iddia edilen Ümit Kepir, Ekrem Uğur ve Elzem Şırnak da gözaltına alındı. Elzem Şırnak'ın Kenan Çiçek'in sevgilisi olduğu ve bombalı saldırı öncesi keşif için Kayseri'ye gidip gelirken, aile görünümü verecek şekilde hareket ettikleri belirlendi.

YOL KROKİSİNİ HAZIRLAMIŞ

Aslen Diyarbakırlı olup Adana'da doğup büyüyen ve daha sonra tekrar Diyarbakır'a yerleşen Kenan Çiçek, iddiaya göre saldırıdan 1 hafta önce canlı bombayı Adana'ya getirerek Ümit Kepir ile Ekrem Uğur'a, 'Üniversite öğrencisi' diye tanıtıp, evlerinde saklamasını istedi. Örgütten aldığı talimatla harekete geçen Çiçek, bir hafta içerisinde eylemin yapılacağı KayseriAdana arasında 3 kez gidip gelerek eylem güzergahını belirledi. Teröristin üzerinden çıkan krokiyi çizen Kenan Çiçek, hazırladığı bombayı da İmamoğlu İlçesi'nde ormanlık alana götürüp toprağa gömdü.

BOMBA ADANA'DA YÜKLENMİŞ

Bombalı saldırıda kullanılan aracı Adana'da çalmak isteyen teröristler, polisin aldığı sıkı önlemler nedeniyle amaçlarına ulaşamadı. Hırsızlığı gerçekleştiremeyen terör örgütü mensupları eylemde kullanılan 63 K 1709 plakalı hafif ticari aracı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden çalıp aynı gece Adana'ya getirdi. İmamoğlu ilçesindeki ormanlık alana giden Kenan Çiçek, Akçakale'den getirilen araca bombayı monte edip, önceden hazırladığı krokiyi de canlı bombaya teslim edip Adana'ya döndü. Adana'daki ailesini alan Kenan Çiçek, dikkat çekmemek için Diyarbakır'a hareket etti. Çiçek'in hazırladığı krokiyi kullanarak MOBESE ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kameralarına yakalanmadan Kayseri'ye ulaşan canlı bomba eylemi gerçekleştirdi. Patlama sonrası polis, hurda haline dönen otomobilin içinde ele geçen krokide, terör suçundan kaydı bulunan Kenan Çiçek'e ait parmak izlerini bulunca, canlı bombanın bombalı araçla nasıl buluştuğunu ve Kayseri'ye nasıl gittiğini belirledi. Adana'da gözaltına alındıktan sonra sorgularında susma hakkını kullanan Elzem Şırnak, Ekrem Uğur, Kenan Çiçek ve Ümit Kepir, soruşturmanın devam ettiği Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Fatih KARAÇALI/ADANA, (DHA)

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