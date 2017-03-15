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Kayseri Haberi: Kayseri'de 2 DEAŞ'lı adliyeye sevkedildi

Kayseri'de 2 DEAŞ'lı adliyeye sevkedildi
16:3315 Mart 2017
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Kayseri'de 2 DEAŞ'lı adliyeye sevkedildi
Kayseri'de 2 DEAŞ'lı adliyeye sevkedildi

KAYSERİ'de DEAŞ terör örgütünün propagandasını yapmak, eylem ve faaliyetlerde bulunmak suçlarından 3 Mart'ta gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi, adliyeye sevkedildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce (TEM) DEAŞ'ın deşifre edilmesine yönelik olarak yapılan çalışmalarda, terör örgütünün propagandasını yapmak, eylem ve faaliyetlerde bulunmak suçundan 12 gün önce yakalanan Suriyeli İmad Eddin Youssef Kahalil ile  Irak'lı Teyir Kürdi gözaltına alındı.  Evlerinde yapılan aramada dijital materyallere el konulan 2 zanlı, törer örgütüne yardım, yataklık ve eylemde bulunmak suçundan adliyeye sevkedildi.

 

DHA

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