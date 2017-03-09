Kayseri'de 22 sanıklı FETÖ davasında 3 tahliye

KAYSERİ'de FETÖ/PDY örgütüne üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan tutuklu 15 öğretmen ve 7 polisin yargılanmasına başlandı. Mahkeme, sağlık sorunları nedeniyle 2 öğretmen, 1 polisi tahliye ederken, diğerlerinin tutukluluğunun devamına kadar verdi.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ByLock kullanmak, Bank Asya'ya para yatırmak ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Aktif Eğitim Sen'e üye olmak suçlarından yargılanan sanıklar bugün hakim karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden sanıklar, ByLock kullanmadıklarını, Bank Asya'ya ise faizsiz bankacılık yaptığı için para yatırdıklarını söyledi.

Tanıklık yapan Ö.B ise, tutuklu sanıklar içerisinde yer alan bazı öğretmenlerle cemaat toplantıları katıldıklarını, Fethullah Gülen'in vaazlarının dinlediklerini, 2014-2015 yılları arasında yapılan toplantıda örgütün kriptolu ByLock programının telefonlara yüklenmesi konusunda görüşmelerin yapıldığı söyledi.

Mahkeme heyeti sağlık durumlarını dikkate alarak 2 öğretmen, 1 polisin tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

DHA