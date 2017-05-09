Kayseri'de 6 FETÖ sanığına 6’şar yıl 3'er ay hapis cezası

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen 3'ü tutuklu 6 kişi yargılandıkları mahkeme tarafından 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırldı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen Ahmet Mengi, Enver Yavuz ve Gül Durak tutuklu, Süleyman Poyraz, Muhsin Emre ve Ümit Demir'in tutuksuz olarak yargılandığı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklar suçsuz olduklarını söyledi. ByLock programını telefonlarına yüklemediklerini ve kullanmadıklarını belirterek, mağdur olduklarını ifade eden sanıklar beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, 6 sanığa 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Tutuklu yargılanan Gül Durak ise hapiste yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

DHA