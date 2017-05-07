Kayseri’de, akaryakıt istasyonunda bomba görünümlü salam paniği

KAYSERİ'de bir akaryakıt istasyonuna bırakılan poşet, bomba paniğine neden oldu. Bomba imha uzmanlarının açtığı poşetten, bomba görünümü verilen 3 salam çıktı.

Kayseri'de merkez Melikgazi İlçesi Keykubat Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda LPG tankı yanına bırakılan poşet bomba paniğine neden oldu. İstasyon çalışanlarının haber vermesiyle gelen polis, istasyonu giriş- çıkışlara kapatıp çevrede güvenlik önlemi aldı. Bir süre sonra gelen bomba imha ekiplerince yapılan incelemede ise, poşetin içinde ince kablolarla birbirlerine bağlanıp, sarı renkteki bantla sarılmış 3 salam bulundu.

İstasyon çalışanları poşetin, LPG tankının bulunduğu yerde duvarın dibine bırakılmış olduğunu söyledi.

Polis, bomba görünümlü salamların bulunduğu poşeti kimin koyduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.

DHA