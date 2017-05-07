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Kayseri Haberi: Kayseri’de, akaryakıt istasyonunda bomba görünümlü salam paniği

Kayseri’de, akaryakıt istasyonunda bomba görünümlü salam paniği

17:067 Mayıs 2017
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Kayseri’de, akaryakıt istasyonunda bomba görünümlü salam paniği
Kayseri’de, akaryakıt istasyonunda bomba görünümlü salam paniği

KAYSERİ'de bir akaryakıt istasyonuna bırakılan poşet, bomba paniğine neden oldu. Bomba imha uzmanlarının açtığı poşetten, bomba görünümü verilen 3 salam çıktı.
Kayseri'de merkez Melikgazi İlçesi Keykubat Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda LPG tankı yanına bırakılan poşet bomba paniğine neden oldu. İstasyon çalışanlarının haber vermesiyle gelen polis, istasyonu giriş- çıkışlara kapatıp çevrede güvenlik önlemi aldı. Bir süre sonra gelen bomba imha ekiplerince yapılan incelemede ise, poşetin içinde ince kablolarla birbirlerine bağlanıp, sarı renkteki bantla sarılmış 3 salam bulundu.
İstasyon çalışanları poşetin, LPG tankının bulunduğu yerde duvarın dibine bırakılmış olduğunu  söyledi.
Polis, bomba görünümlü salamların bulunduğu poşeti kimin koyduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.

DHA

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