Kayseri'de çete operasyonunda 7 şüpheli adliyede

KAYSERİ'de organize suç örgütü üyelerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 7 kişi Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek mahkeme gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 2 ay önce suç örgütü yöneticiliğinden tutuklanarak cezaevine gönderilen R.Ç.’nin adamları olduğu belirtilen 11 kişinin evlerine eş zamanlı olarak baskın yaptı. Şafak operasyonunda gözaltına alınan 7 kişinin Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi'nde (KOM) sorgusu tamamlandı. İfadesi alınan zanlılar, bu sabah Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğe getirilerek,sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar, daha sonra nöbetçi sulh ceza mahkemesine götürüldü. Suç örgütüyle ilgili daha öncede 11 zanlı, yağma, kara para aklamak için suç örgütü kurdukları gerekçesiyle tutuklanmıştı Organize suç örgütü üyelerinin ev ve iş yerlerinde yapılan arama da 2 tabanca, 119 fişek, 3 bıçak, 1 kama ve 5.70 gram esrar bulunmuştu.

DHA