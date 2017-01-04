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Kayseri Haberi: Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
12:064 Ocak 2017
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Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 8 kişiyi gözaltına aldı. 4 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
TEM Şubesine bağlı ekipler dün geceden sabaha kadar süren operasyon sonucu, DEAŞ terör örgütü üyesi olmak ve örgüte yardım, yataklık ettikleri gerekçesiyle adları belirlenen 12 kişinin ev ve işyerine baskın düzenledi. Sabaha kadar süren operasyon sonucu, haklarında gözaltı kararı bulunan 8 kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, adreslerinde bulunamayan 4 kişi hakkında da Cumhuriyet Savcılığınca yakalama kararı çıkarıldı.
 

DHA

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