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Kayseri Haberi: Kayseri'de FETÖ'cü 10 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de FETÖ'cü 10 şüpheli tutuklandı
12:331 Nisan 2017
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Kayseri'de FETÖ'cü 10 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de FETÖ'cü 10 şüpheli tutuklandı

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve sorgularının ardından dün mahkemeye sevk edilen 15 kişiden 10'u tutuklandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock programı kullandıkları iddiası dün mahkemeye çıkarılan çeşitli kurumlarda görevli Selçuk Armut, Esat Mahmut, Beler, Sinan Soylu, Jandarma Üsteğmen Burak Emre, Fatih Kayarpınar, Seyit Fatih Semerci, Mine Gizem Urtimur, Furkan Kaygusuz, Mustafa Cingöz, Orhan Kartal tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. 

DHA

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