Kayseri'de FETÖ'den ihraç edilen 32 öğretmen gözaltına alındı

KAYSERİ'de daha önce meslekten ihraç edilen ve Bylock kullandıkları belirlenen 32 öğretmen gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah 06.30 sıralarında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve ve Bylock kullandıkları belirlenen 32 öğretmenin evlerine gitti. Bu kişiler gözaltına alınırken, evlerinde arama yapıldı ve dijital materyallere ve suç unsurlarına el konuldu.

Şüpheliler, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA