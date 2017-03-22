Kayseri'de kalp krizi geçiren Sırp turist sağlığına kavuştu

ERCİYES Kayak Merkezi'nde düzenlenen Snowboard Dünya Kupası’nı izlediği sırada kalp krizi geçiren 59 yaşındaki Sırbistanlı Zoran Radojkoviç, kaldırıldığı özel hastanede 3 damarına 5 stent takıldı ve sağlığına kavuştu.

Dünya Kupası'nı izlemek için Mart ayı başında memleketi Sırbistan’dan Kayseri’ye gelen 2 çocuk babası Zoran Radojkoviç, Erciyes Kayak Merkezi’nde 4 Mart'ta başlayan yarışları izlerken rahatsızlandı. Aniden başlayan göğüs ve sırt ağrısı şikayeti giderek artan Zoran Radojkoviç’e ilk müdahaleyi Erciyes’teki sağlık ekipleri yaptı. Daha sonra ambulansla özel bir hastaneye getirilen Radojkoviç’e, Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Namık Kemal Eryol müdahale etti. Yapılan anjiyo sonucunda, Sırp adamın 3 damarının tıkalı olduğu anlaşıldı. İlk olarak kalp krizine neden olan damarına 3 stent takılan Zoran Radojkoviç, hayati tehlikeyi atlattı. Uzun bir süre koroner yoğun bakımda takibi yapılan Radojkoviç’in, tıkalı olduğu anlaşılan diğer iki damarına da stent takıldı.

Zoran Radojkoviç, ''Yarışları izlerken aniden rahatsızlandım ama kalp krizi geçirdiğimi tahmin edemedim. Göğüs ve sırt ağrısının soğuk algınlığı nedeniyle olduğunu düşündüm. Türkiye’de kalp krizi geçireceğim ve hastanede uzun süre yatacağım hiç aklıma gelmezdi. Doktoruma ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Türkiye’de böyle donanımlı hastanelerin olması, hayatımı kurtardı" dedi.

Prof. Dr. Namık Kemal Eryol ise, hastanın genel sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade ederek, "Hasta bize kalp krizi tablosuyla geldi. Acil olarak hastaya anjiyo yaptık. Anjiyo sonucunda 3 damarının tıkalı olduğu anlaşılan hastamıza toplam 5 stent taktık. Acilde fibrilasyona giren (öldürücü ritim) hasta, erken zamanlama ile yapılan müdahaleler ve damar açma işlemleri ile yeniden hayata tutundu" diye konuştu.

DHA