Kayseri'de lodos ağaçları devirdi, reklam panolarını uçurdu (2)

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FAKÜLTENİN ÇATISI UÇTU: 5 ÖĞRENCİ YARALI

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziya Eren Eğitim Fakültesi'nin çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu. Uçan çatı, fakültede formasyon eğitimi gören 5 öğrenciyi yaraladı.

Saatteki hızı zaman zaman 72 kilometreye ulaşan şiddetli lodos, Erciyes Üniversitesi Ziya Eren Eğitim Fakültesi'nin çatısını uçurdu. Uçan çatı parçaları fakültenin etrafına saçılırken, formasyon eğitimi gören Betül Yurdagül (38), Musa Aslantaş (26), Verda Fikret Yurdagül (26), Ahmet Yasir Arslantürk (24) ve Gözde Gizem İbibik (22) isabet eden parçalar nedeniyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri yaralıları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı. Olay yerinde ayrıca, uçan çatı nedeniyle bazı otomobillerde maddi hasar oluştu.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)

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