Kayseri'de, merhum liderlerin ve mesajları asıldı

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA ) KAYSERİ'deki sokaklara, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş ile 8'inci Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal'ın ları ve Başkanlık sistemi mesajlarının yer aldığı afişler asıldı.

Referanduma kısa süre kala siyasi partiler yaptıkları çalışmalar ile kararsız seçmenlerin oyunu almaya çalışıyor. Son olarak Kayseri'de Cumhuriyet Meydanına bağlanan Atatürk Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Ahmet Paşa Caddesine MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ının yer aldığı ve altında, “Tarih ve töremize uygun olan başkanlık sistemini savunuyoruz” ve 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ının yer aldığı üzerinde “Başkanlık sisteminde Başkan kesinlikle Tek Adam Değildir” yazısının bulunduğu afişlerle donatıldı.

DHA