Kayseri'de, merhum liderlerin ve mesajları asıldı (3)

SP, SEÇİM KURULU'NA ŞİKAYET ETTİ

Saadet Partisi, bu konuda Kocasinan 2'inci İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na da başvurarak, söz konusu afişlerin kaldırılmasını talep etti. Seçim Kurulu'na, SP Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan imzasıyla yapılan başvuru dilekçesinde şöşye denildi.

''Partimizin Genel Başkanı iken vefat eden Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın adı ve partimize ait rozet ile çekilmiş ını kullanmak suretiyle bölgenizdeki pek çok noktaya logosuz, isimsiz ve kim tarafından asıldığı belli olmayan pankartlar asılmıştır. Hukuka ve ahlaka aykırı olarak asılan bu izinsiz pankartların bir an önce kaldırılması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygıyla arz ve talep ederiz.”

Diğer yandan, yapılan başvurunun ardından, afişlerin Saadet Partisi Gençlik Kolları üyelerince bulundukları yerlerden kaldırıldıkları belirtildi. Saadet Partisi İl Başkanı Arıkan da, Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin kendilerine bu akşam afişlerin hepsinin kaldırılacağını söylediğini aktardı.

DHA