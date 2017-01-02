Kayseri’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

KAYSERİ’nin Develi ilçesinde otomobille çapışan minibüsteki 1 kişi öldü, 2 aracın sürücüsü yaralandı.

Olay, Harman Mahallesi, Tekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali C.'nin (24) kullandığı otomobil, Recep Y. (27) yönetimindeki 38 TL 479 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle minibüs devrilirken, içindeki Atilla Beşparmak (44) camdan dışarı fırladı. Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Beşparmak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA