Kayseri’de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ’de, hareket halindeki otomobile başka bir araçtan tüfekle ateş açılması sonucu sağ ön koltukta oturan Salih Soylu ölürken, sürücü Atilla Köklü ise yaralandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. 38 TU 830 plakalı otomobilin şoförü Atilla Köklü (21) ile yanında oturan Salih Soylu seyir halindeyken, yanlarına yaklaşan bir araçtan kimlikleri belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kendilerine tüfekle ateş açıldı. Saldırıda tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Salih Soylu hayatını kaybederken, Atilla Köklü ise yaralandı. Yaralı Köklü, durumu bildirmesi üzerine gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Köklü’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinde hayatını kaybeden Soylu ise otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Polis saldırgan ya da saldırganları bulmak için çalışma başlattı.

DHA