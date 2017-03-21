Kayseri'de renkli nevruz kutlaması

KAYSERİ Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından ortaklaşa düzenlenen nevruz kutlamalarında, renkli görüntüler ortaya çıktı.

ERÜ Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen Nevruz kutlamalarına, Vali Yardımcısı Baha Başçelik, AK Parti Kayseri Milletvekili Emrah Karayel, ERÜ Rektörü Prof.Dr. Muhammet Güven, Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Rektör Güven, şöyle dedi:

"Geleneksel Nevruz Bayramı’nda yeniden beraberiz. Baharın gelişini, doğanın uyanışını temsil eden Nevruz, 21 Mart’ta Orta Asya’dan Balkanlara, Ortadoğu’dan Anadolu’ya binlerce yıldır kutlanmaktadır. Türk Cumhuriyetlerinde Nevruz resmi bayram olarak kutlanmaktadır. Ülkemizde de daha önce geleneksel olarak kutlanmaktayken, 1995 yılından itibaren bayram statüsü kazanmıştır. Nevruz, baharın ilk gününü müjdelemektedir. Nevruz bolluğun, bereketin sembolüdür."

Güven'in konuşması ardından, öğrenciler arasında bilek güreşi yapıldı. Daha sonra çeşitli Türk Cumhuriyetleri'nden eğitim için Kayseri'ye gelen öğrenciler bayrak gösterisi yaptı. Kutlamalarda, protokol üyeleri ve öğrenciler, yakılan nevruz ateşinin üzerinden atladı, yumurta tokuşturularak, demir dövüldü. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlik, Türk Cumhuriyetlerinin geleneksel yemeklerinin ikramı ile son buldu.

DHA