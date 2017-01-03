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Kayseri Haberi: Kayseri’de suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı

Kayseri’de suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı
14:373 Ocak 2017
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Kayseri’de suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı
Kayseri’de suç örgütü operasyonu: 7 gözaltı

KAYSERİ'de organize suç örgütü üyelerine yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına aldı. Zanlıların ev iş yerinde yapılan arama da tabanca, bıçak, kama ve esrar ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 2 ay önce suç örgütü yöneticiliğinden tutuklanarak cezaevine gönderilen R.Ç.’nin adamları olduğu belirtilen 11 kişinin evlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda İ.E, Z.T, R.Y, N.Ç, N.T.Ç, R.K ve A.Ç evlerinde yakalandı. Firarda olan H.K, M.Ö, A.Ö ve C.G’ nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Gözaltına alınan zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada ise 2 tabanca, 119 fişek, 3 bıçak, 1 kama ve 5.70 gram esrar bulundu

DHA

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