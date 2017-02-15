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Kayseri Haberi: Kayseri'de tehlikeli gerginlik

Kayseri'de tehlikeli gerginlik
00:2215 Şubat 2017
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Kayseri'de tehlikeli gerginlik
Kayseri'de tehlikeli gerginlik

KAYSERİ'de dün gece üç Suriyelinin, yan bakma meselesinden dolayı 20 yaşındaki Mehmet Akkoyun'u öldürüldüğü mahallede akşam saatlerinde tehlikeli anlar yaşandı. Olayın gerçekleştiği Çorakçılar Mahallesinde toplanan bir grup, bölgede Suriyelilere ait işyerlerinin camlarını kırdı, sokakta karşılaştığı  Suriyeli sığınmacıları da kovaladı.
Dün gece Merkez Melikgazi İlçesi Çorakçılar Mahallesi Çorakçılar Parkı'nda iddiaya göre yan bakma meselesi yüzünden çıkan tartışmada 20 yaşındaki Mehmet Akkoyun, kavga ettiği Suriyeli 3 genç tarafından bıçaklandı. Akkoyun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kavgayı ayırmaya çalışan Şerif G. ise yaralandı. Kaçan Suriyeli şüpheliler M.M., İ.E.M. ve S.O. ise iddiaya göre ülkelerine kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındılar.
Olayın meydana geldiği parkın da bulunduğu mahallede bu gece gerginlik yaşandı. Mahallede toplanan yaklaşık 100 kişilik grup, Suriyelilere ait işyerlerine zarar verip camlarını kırdılar. Ayrıca yolda karşılaştıkları Suriyelilere de saldırmak istediler. Kısa sürede mahalleye gelen polis ekipleri öfkeli kalabalığa mudahale ederek olayların büyümesi önledi.

DHA

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