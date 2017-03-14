Kayseri'de tipide zincirleme kaza: 15 yaralı

KAYSERİ’de, şiddetli tipi nedeniyle 6 aracın karıştığı trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Kaza, Erciyes Kayak Merkezi yolu üzerinde Hisarcık Kapı yakınlarında meydana geldi. Kazada 38 ZA 069 plakalı hafif ticari araç, 38 TY 370 plakalı yolcu minibüsü, 38 HS 077 plakalı hafif ticari araç, 38 TY 001 plakalı otomobil, 38 SH 664 plakalı otomobil ve 07 YFE 84 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışan otomobillerden 07 YFE 84 plakalı olan şarampole yuvarlandı. Kazada araçların içinde bulunan 15 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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DHA