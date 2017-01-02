Kayseri'de Ülkü Ocakları’ndan ‘dolar bozdurma’ göndermesi

KAYSERİ Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, dolar bozdurma kampanyası sonrasında ortaya çıkan makbuzlu davetlere karşı, 'Dolar makbuzuna gerek yok, acıkana yemek, tok olana çay ikram ediyoruz' afişi astı.

Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında değer kaybı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce Kayseri’de de katıldığı programlarda vatandaşlara, dolar bozdurup; altın ve TL'ye çevirme çağrısı yaptı. Bu çağrının ardından kampanyaya destek olmak isteyenler, dolar bozdurma makbuzunu getirenlere farklı taahhütlerde bulundu.

Bu taahhütlere gönderme yapan Kayseri Ülkü Ocakları, il binasına bir afiş asarak, "Dolar makbuzuna gerek yok, acıkana yemek, tok olana çay ikram ediyoruz” yazdı.

DHA