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Kayseri Haberi: Kayseri'de uyuştucu operasyonu: 1 tutuklama

Kayseri'de uyuştucu operasyonu: 1 tutuklama

18:211 Mayıs 2017
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Kayseri'de uyuştucu operasyonu: 1 tutuklama
Kayseri'de uyuştucu operasyonu: 1 tutuklama

KAYSERİ'de  uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen ve gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı. 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri O.C. (39), P.T. (33) ve H.K.'Yİ (34) yakaladı. Bu kişilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, satışa hazır 28,5 gram metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan çeşitli aparatlar, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan kilitli poşetler, 1 ruhsatsız tabanca, 28 tabanca fişeği ele geçirildi. Polisteki sorguları tamamlanan şüphelilerden O.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

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