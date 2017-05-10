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Kayseri Haberi: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

09:1210 Mayıs 2017
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ'de  uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alınırken, 31.05 gram metamfetamin, 2.25 gram da esrar ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda, 30 yaşındaki S.S., 25 yaşındaki A.N. ve 23 yaşındaki M.G. yakalandı. Bu kişilerin üzerlerinde, ev ve araçlarında yapılan aramada satışa hazır toplam 31.05 gram metamfetamin, 2.25 esrar, uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi,  1 tabanca ve bu tabancaya ait 20 fişek, 1 pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 7 fişek ele geçirildi. Polisteki sorguları tamamlanan şüpheliler, Adli Tabiplik'teki sağlık kontrolleri ardından adliyeye gönderildi.

DHA

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