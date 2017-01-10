Kayseri'de uyuşturucu sanığına 8 yıl, 4 ay hapis

KAYSERİ'de 54 gram esrarla yakalanan Mustafa Kurudirek (39), uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen 6 Kasım'da Melikgazi İlçesine bağlı Gülük Mahallesi'nde meydana gelen olayda, devriye gezen polisler hareketlerinde şüphelendiği Mustafa Kurudirek'i durdurarak arama yaptı. Kurudirek'in üst aramasında 54 gram esrar çıktı ve uyuşturucu ticareti yaptığı ididasıyla tutuklandı.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu Mustafa Kurudirek ve avukatı hazır bulundu. Üzerine atılan uyuşturucu ticareti suçlamasını kabul etmeyen sanık "20 yıllık uyuşturucu kullanıcısıyım. Kimseye uyuşturucu satmam söz konusu olamaz" dedi.

Mahkeme heyeti sanığın üzerinde çıkan esrar miktarı ve uyuşturucu kullanıcılarının zanlıyı satıcı olarak teşhis etmesi üzerine Mustafa Kurudirek'e 8 yıl 4 ay hapis cezası, bin 500 TL para cezası verdi.

DHA