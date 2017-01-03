Kayseri'deki marketçi cinayetinde 4 gözaltı

KAYSERİ’de tabancayla öldürülüp kamyonet içinde cesedi bulunan marketci Murat Memiş cinayeti ile ilgili 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Dün akşam,

Melikgazi İlçesi'ne bağlı Selçuklu Mahallesi, Mehmet- Ayşe İnci Caddesi’nde dün yol kenarına park etmiş 38 LF 300 plakalı kamyonetin şoför mahallinde tabancayla vurularak öldürülmüş 39 yaşındaki Murat Memiş'in cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan cinayet büro ekipleri, sağ bacağındaki atardamara gelen tek kurşunla vurulan ve buna rağmen aracını 1.5 kilometre sürdüğü anlaşılan evli 2 çocuk babası Memiş’in, Eskişehir bağlarında market işlettiğini belirledi. Ekipler, cinayetle ilgili yaptığı soruşturmada 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

DHA