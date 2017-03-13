Kayseri'deki PKK saldırısı övmekten yargılan 2 sanığa beraat

KAYSERİ'de geçen yıl 17 Aralık'ta Komando Caddesinde meydana gelen 15 askerin şehit olduğu bombalı araç saldırısı sonrası sosyal medyada saldırıyı övücü nitelikte paylaşım yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanık beraat etti.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz yargılanan sanıklardan Tufan Ö. katılırken, diger zanlı Servet Ç. ise Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nde Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanıklardan Tufan Ö. yaptığı savunmada, "Ben, vatanını milletini seven biriyim. Saldırıyı övücü nitelikte paylaşımda kesinlikle bulunmadım. Ülkemiz için canımı seve seve feda etmeye hazırım. Evimde ele geçirilen silah babama aittir" dedi. SEGBİS sisteminden bağlanan diğer sanık Servet Ç. de savunmasında "Bu, bayrağın altında yaşamaktan dolayı çok mutluyum. Ülkemize karşı ihanet girişiminde asla bulunmadım, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılanan iki sanık içinn propaganda unsurlarının gerçekleşmemesi nedeniyle beraat kararı verdi.

DHA