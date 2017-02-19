Kayyum, Amedspor'un isminin değiştirilmesini istemiş

TÜRKİYE 2'nci Futbol Ligi Beyaz Grup'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Nurullah Edemen, kendileri ile görüşen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'nın, Belediye olarak kulübe yardım etmek için adlarının değiştirilmesini ve belediyeden de birkaç kişinin yönetime alınmasını istediğini söyledi. Başkan Edemen, "Takımımıza destek olmalarını istedik. Ama böyle bir karşılık bulduk. Böyle bir yaklaşım bizi üzdü" dedi.

Geçtiğimiz aylarda yapılan kongrede güven tazeleyen Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nurullah Edemen ve yöneticilerin, İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Başkan Vekili Cumali Atilla'yı ziyaretlerinde kendilerini şaşırtan bir teklifle karşılaştıkları ortaya çıktı. Ziyarette Başkan Vekili Atilla'nın, kulübe destek olmalarını isteyen Amedspor Başkan ve yöneticilerine, "Kulübün adını değiştirin, yönetime belediyeden bazı arkadaşları alın öyle destek sunarız" dediği belirtildi.

Görüşmenin detaylarını anlatan Kulüp Başkanı Edemen, yeni yönetim olarak güven tazeledikten sonra Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'yı ziyaret ettiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Takımımız daha önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor idi, 2 yıl önce adı Amedspor oldu. Belediye ile hiçbir ilişkisi kalmadı. Belediye Başkan Vekili ile görüştüğümüzde, kendisi eğer takımın ismi Amed değil de Büyükşehir Belediyespor yaparsak ve yönetime de kendilerinin belirlediği 6-7 kişi alırsak, bize destek olacağını, bunun dışında herhangi bir şey yapacağını söyledi. Yerel yönetimler kentlerdeki takımlara yardımcı olmak zorundalar. Bugün çok basit örnekleri de var. Örneğin Osmanlıspor ve Başakşehirspor kulüpleri belediyeler tarafından destekleniyor. Belediye Başkan Vekilinin yaklaşımını doğru bulmadık. Kendilerine, 'Eğer böyle bir niyetiniz olduysa, geçtiğimiz ay yaptığımız kongrede aday olabilir veya yönetim listesine girmesini talep edebilirdiniz. Bu istekleri, bizim isteğimizle olabilecek şey değildir. Bizim genel kurula gitme gibi bir şansımız olamaz. Bu takım Büyükşehir Belediyespor iken, halktan destek bulmuyordu. Adı Amedspor olduktan sonra, bu desteği buldu. Belediye Başkan Vekili'nin teklifin doğru olmadığını dile getirdik."

Başkan Edemen, isim değiştirme tekliflerinin 'Amed' ismiyle alakalı olduğunu, çünkü Belediye Başkan Vekili Atilla ile görüşmelerinde Atilla'nın, "Neden Amed Amed diye bir isim yoktur" dediğini de ifade ederek, "Biz de kendisine 'Kulübümüzün internet sitesine girip, kulübümüzün adı neden Amedspor'dur diye yazılar var, onu okuyabilirsiniz' dedik. Amed, Kürtçe bir isimdir. Taraftar bulan, destek gören bir takımın adını değişmesi mantıklı bulmuyoruz. İsim değiştirmeyi bizim yapabileceğimiz bir şey olmadığını söyledik. Görüşmelerimizi bu şekilde sonlandırdık. Bu görüşmede sadece ben değildim, benimle birlikte 7 yönetici arkadaşım da vardı. Görüşmemizde hem kulübümüzün yönetici hem de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Sevinç de vardı. Kendilerine takımımıza destek olup, takımın başarısına ortak olmasını istedik. Belediyelerde her yıl amatör kulüplere ayrılan bütçeler olur. Biz, bu bütçeden destek almak istediğimizi anlattık. Ama böyle bir karşılık bulduk. Böyle bir bakış açısı, yaklaşım bizi üzdü. Bu konu neden 1.5 ay önce gündeme geldi diye sorular sorulmaya başlandı. Sonuçta biz her ne kadar belediyenin böyle bir tutum içinde olduğunu görmemize rağmen, süreç içerisinde ilişkiler düzelir diye biz biraz zaman verdik" diye konuştu.

Edemen, belediyeye kayyum atanmasıyla kulüplerine bugüne kadar hiçbir nakdi yardım yapılmadığını da belirterek, "Daha önceki belediyeden de çok ciddi bir yardım almıyorduk ama bizi rahatlatacak bir bütçe veriliyordu. Yine görüşmede kayyum, 'Biz zaten size destek oluyoruz, tesislerimizi kullanıyorsunuz' dedi. Belediyenin tesisini kullanan bu kentin takımına iki de bir bu tesisi kullanıyorsunuz diye yüzümüze vurması doğru değildir. O tesis daha önce Büyükşehir Belediyesi ile halkın desteğiyle kuruldu. Bizleri tesislerden çıkaracak bir yaklaşımların olacağını düşünmüyorum. Umarım böyle bir hata yapmazlar" dedi.

DHA