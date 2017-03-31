Kayyum başkan, Mervanileleri simgeleyen kabartmaları yıktı

DİYARBAKIR merkez Yenişehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Yenişehir Kaymakamı Mehmet Özel'in talimatıyla Mervani Parkı'nda bulanan ve Mervanileri simgeleyen kabartmalar söküldü. Kaymakam Mehmet Özel, kabartmaları 'deforme olmaları nedeniyle yıktıklarını' söyledi.

Demokratik Bölgeler Partili (DBP) Yenişehir Belediyesi tarafından 2012 yılında Diyarbakır Atatürk stadyumu arkasında yaptırılan ve açılışı tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tarafından açılan Mervani Parkı'ndaki Mervanileri simgeleyen kabartmalar, Belediyeye kayyum olarak atanan ilçe Kaymakamı Mehmet Özel'in talimatı ile söküldü. 983-1085 yılları arasında Diyarbakır ve çevresinde hüküm sürmüş bir Kürt hanedanlığı olarak bilinen Mervanilerin isminin parka verilmesi de Diyarbakır Valiliğince kabul edilmemişti. Halk arasında Mervani olarak bilinen parkta tarihi 10 gözlü köprüyü andıran 10 gözlü bend yapılmış ve gözlerin içerisine Mervaniler dönemini simlgeleyen kabartmalar yapılmıştı.

'YERİNE NE YAPACAĞIMIZA KARAR VERMEDİK'

Parktaki kabartmaların sökülmesi ile ilgili konuşan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Özel, kabartmaları deforme olmaları nedeniyle yıktıklarınıbelirterek şöyle dedi:

"Orada çok kötü bir görüntü vardı. O kabartmalar için kullanılan malzemeler iyi değil. Bundan dolayı deforme olmuştu. Biz de parkın onarım çalışmaları kapsamında deforme olan kabartıları yıktık. Yerine ne yapacağımız konusunda henüz karar vermedik. Önümüzdeki günlerde buna karar vereceğiz."

DHA