Kaza kurbanı kadınlara, Kadınlar Günü'nde gözyaşlarıyla uğurlama (5)

'ANNEMİ GİTMEMESİ İÇİN UYARDIM'

Bursa'nın İnegöl İlçesi'ndeki otobüs kazasında ölen 7 kadın işçiden 1 çocuk annesi 43 yaşındaki Meyse Keskin'in cenazesi doğum yeri olan Balıkesir'in Manyas İlçesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine Meyse Keskin'in eşi İsmail Keskin, oğlu 17 yaşındaki Şafak Keskin ile annesi Emine Gider ve babası Ahmet Gider'in yanısıra Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin, akrabaları ve çok sayıda kişi katıldı.

Annesine Ankara'ya gitmemesi için yalvardığını söyleyen Şafak Keskin, "Annem beni dinlemedi. Keşke gitmeseydi" dedi. Geçen yıl oğulları 30 yaşındaki Samet Gider'i de yine trafik kazasında kaybettiklerini söyleyen Emine ve Ahmet Gider çifti ikinci kez evlat acısıyla yıkıldı. Ahmet Gider, "Evlat acısı çok ağır. Ateş düştüğü yeri yakıyor" dedi.

Meyse Keskin'in cenazesi öğlen Çakırca Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

DHA