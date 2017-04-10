Kaza yapan otomobilden kaçak sigara çıktı

ADANA'da mıcırlı yolda kontrolden çıkarak beton duvara çarpan otomobilin sürücüsü 60 yaşındaki Hüseyin Yakut öldü, eşi 57 yaşındaki Feride Yakut ağır yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin motor bölümüne gizlenmiş kaçak sigaralar etrafa saçıldı.

Şanlıurfa'dan gelen Hüseyin Yakut yönetimindeki 63 PU 792 plakalı otomobil Çimento Fabrikası'ndan D-400 Karayolu'na çıkmak isterken mıcırlı yola girince kontrolden çıkıp beton duvara çarptı. Hüseyin Yakut ile eşi Feride Yakut yaralandı. Yaralı çift, olay yerine çağrılan ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Yakut yapılan müdahaleye karşın yaşamını yitirdi.

Bu arada kaza yapan otomobilin, motor bölümüne gizlenmiş olan kaçak sigara paketleri etrafa savruldu. Olay yerine gelen polis ekipleri araç ve çevresine güvenlik önlemi alıp sigaraları topladı.

Polis, kaza ve kaçak sigara ile ilgili soruşturmasınıı sürdürüyor.

DHA