Kazada, bisikletli kaputun üstünde 61 metre sürüklendi

ANTALYA'da aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, yaya geçidinden bisikletle geçmek isteyen 22 yaşındaki Sezer Akkaya'ya çarptı. Otomobilin kaputu üzerinde 61 metre giden Akkaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı Konyaaltı İlçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. 23 yaşındaki M.G.Ş. yönetimindeki 34 RED 33 plakalı otomobil Minicity Kavşağı yönünde iddiaya göre aşırı hızla giderken, bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Sezer Akkaya'ya çarptı.

61 METRELİK FREN İZİ

Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan Akkaya otomobilin ön camına çarpıp kaputun üzerine düştü. Otomobilin kaputu üzerinde 61 metre giden Akkaya, aracın durmasıyla yere yuvarlandı. Otomobilden yara almadan çıkan sürücü M.G.Ş., durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sezer Akkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza yerindeki 61 metrelik fren izi dikkat çekti.

AYAĞINDAN ÇIKAN BOTU YANIBAŞINA KONULDU

Kaza nedeniyle otomobil ve hurdaya dönen bisikletten parçalar çevreye saçıldı. Trafik polisleri ikinci bir kaza olmaması için yolu trafiğe kapatırken Sezer Akkaya'nın ayağından çıkan botu ise yanı başına konuldu. Olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının kaza yerindeki çalışmasının ardından Sezer Akkaya'nın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Sürücü M.G.Ş. ise gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

DHA