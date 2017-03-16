Kazada kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

MANİSA'da zincirleme trafik kazasında kalp krizi geçiren, bir vatandaşın müdahalesiyle duran kalbi yeniden çalıştırılan servis şoförü 65 yaşındaki Feridun Alıncak, tedavi gördüğü hastanede 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yunusemre İlçesi Barbaros Kavşağı'nda geçen 8 Mart günü akşam saatlerinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, zincirleme kaza meydana geldi. 1 inibüs, 1 midibüs, 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı kazada, fabrika işçilerini taşıyan 45 J 0971 plakalı servis midibüsünün şoförü Feridun Alıncak, kalp krizi geçirdi.

İşçilerin yardımıyla araçtan indirilen Alıncak'ın duran kalbi, bir vatandaşın yardımıyla yeniden çalıştırıldı.

Olay yerine sevk edilen ambulansla Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alıncak, ilk müdahalesinin ardından Manisa Sekiz Eylül Hastanesi'ne sevk edildi. Alıncak, bugün doktorların tüm çabasına karşın yaşam savaşını kaybetti.

DHA