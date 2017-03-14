Kazada ölen gencin organları hayat verecek

İZMİR'in Konak İlçesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 25 yaşındaki Görkem Özüparlak'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Özüparlak'ın organları, ailesi tarafından bağışlandı.

Kaza, Halide Edip Adıvar Caddesi numara 176 önünde geçen 10 Mart'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Caddeden karşıya geçmek isteyen Görkem Özüparlak'a, Karabağlar'dan Konak yönüne giden 55 yaşındaki İrfan Konur yönetimindeki 35 GU 850 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Özüparlak, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Konur ise gözaltına alındı. Alkollü olmadığı tespit edilen Konur hakkında 'taksirle yaralama' suçundan işlem başlatıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Konur tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Çevresinde sevilen bir kişi olan Özüparlak'ın dün tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Acı haberi alan babası Mehmet Özüparlak ile annesi Sıddıka Özüparlak gözyaşlarına hakim olamadı. Özüparlak çifti, genç yaşta hayata veda eden oğullarının, organlarıyla hayat vermesini istedi. Bunun üzerine, Özüparlak'ın organları, uygun hastalara nakledilmek üzere alındı. Özüparlak'ın yarın Murat Reis Camii'nde ikindide düzenlenecek cenaze töreninin ardından Balçova Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

DHA