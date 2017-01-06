Kazada şehit olan askerin acı haberi babaevine ulaştı

ÇORUM'un Laçin İlçesinde askeri araçla minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bilal Ekinci'nin acı haberi, Kayseri'nin Sarız ilçesindeki babaevine verildi.

İl Jandarma Komutanlığına ait askeri araçla, İsmail Aydın yönetimindeki 19 M 4030 plakalı yolcu minibüsü, Laçin-Çorum karayolunun 1'inci kilometresinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle askeri araç ve minibüs hurda yığınına dönerken, askeri araç içerisinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Halit Gencer (24) ile Jandarma Uzman Çavuş Bilal Ekinci (31) olay yerinde şehit oldu. Minibüs içerisindeki 10 kişi yaralandı.

Kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bilal Ekinci'nin acı haberi, Kayseri'nin Sarız İlçesi Damızlık Mahallesindeki baba Hacı Mulla ile annesi Esme Ekinci'ye verildi. Acı haberi alan şehidin yakınları baba evine Türk Bayrağı asarken, şehidin evli ve 3 yaşında kızı olduğu belirtildi.

DHA