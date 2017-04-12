Kazada yaralanan 22 günlük polis memurundan acı haber

DENİZLİ'de 12 gün önce, çevik kuvvet minibüsüne bir otomobilin çarpmasıyla meydana gelen kazada ağır yaralanan 22 günlük polis memuru Ramazan Akçadağ, tedavi gördüğü hastanede bu sabah şehit oldu. 25 yaşındaki Akçadağ'ın cenazesinin Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale'ye gönderileceği bildirildi.

Geçen 31 Mart sabahı Mehmet İlaslan'ın kullandığı 20 BFV 29 resmi plakalı çevik kuvvet minibüsüne, Yenişehir Mahallesi, Şirinköy Caddesi ile Uğur Mumcu Caddesi'nin kesiştiği kavşakta Reyhan Erşan yönetimindeki Denizli İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne ait 20 BH 340 resmi plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle çevik kuvvet minibüsü devrildi. Kazada 7'si polis 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Servergazi Devlet Hastanesi, Denizli Devlet Hastanesi ve Özel Sağlık Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaralanan polislerden durumu ağır olan Ramazan Akçadağ, bir süre Servergazi Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tutulduktan sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Aslanen Kırıkkale'nin Delice İlçesi'nden olan ve geçen 19 Mart'ta Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden mezun olup, üç gün sonrada atandığı ilk görev yeri olan Denizli Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde göreve başladığı öğrenilen Akçadağ, doktorların müdahalelerine rağmen bugün sabah saatlerinde şehit düştü.

Şehit polis memuru Akçadağ cenazesinin, bugün saat 11.00'de Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale'ye gönderileceği bildirildi.

DHA