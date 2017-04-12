Kazada yaralanan 22 günlük polis memurundan acı haber (2)

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Denizli'de kavşakta çevik kuvvet minibüsüne bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ramazan Akçadağ için Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, 11'inci Komando Tugay Komutanı Kurmay Albay Gültekin Yaralı, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ve şehit polis memuru Akçadağ'ın ailesi ile meslektaşları katıldı.

Törende 22 günlük polisken şehit olan Ramazan Akçadağ'ın annesi Yeter Akçadağ, oğlunun cenazesi getirildiği sırada ayağa kalkarak selam verdi. Baba Ömer Akçadağ, törende güçlükle ayakta durabildi. Baba Akçadağ, tekerlekli sandalyeyle törene katıldı. Şehit Polis Memuru Akçadağ'ın ablası Dilek Akçadağ ile kardeşleri Mert Akçadağ ve Murat Akçadağ gözyaşlarına boğuldu. Törende konuşan Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, trafik kazası sonucu genç polis memuru Ramazan Akçadağ'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Okunan duanın ardından Akçadağ'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, silah arkadaşlarının gözyaşları arasında, toprağa verilmek üzere memleketi Kırıkkale'ye uğurlandı.

DHA