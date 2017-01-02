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Çanakkale Haberi: Kazada yaralanan anestezi uzmanı çalıştığı hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan anestezi uzmanı çalıştığı hastaneye kaldırıldı
11:192 Ocak 2017
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Kazada yaralanan anestezi uzmanı çalıştığı hastaneye kaldırıldı
Kazada yaralanan anestezi uzmanı çalıştığı hastaneye kaldırıldı

ÇANAKKALE'de kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkan anestezi uzmanı Özlem Arı, yaralandı. Arı, ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Bugün saat 08.30 sıralarında, Demircioğlu Caddesi'nden Eski Belediye Kavşağı yönüne giden Özlem Arı, kullandığı 17 DR 843 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden sıkan otomobil savrulup, refüje çıktı. Trafik ışıkları ve yön levhalarına çarparak durabilen otomobilin ön kısmından kopan parçalar etrafa saçıldı. Yaralanan otomobil sürücüsü Arı, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahelesinin ardından anestezi uzmanı olarak çalıştığı Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

 

DHA

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