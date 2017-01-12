Kazada yaralanan polis memurunun beyin ölümü gerçekleşti

AYDIN'da dün otoyoldaki buzlanma yüzünden 2'si otomobil 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan polis memuru 44 yaşındaki İbrahim Karaaslan'ın beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların organ nakli konusunda aileyle görüştüğü öğrenildi.

Kaza, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişeleri yakınlarında dün meydana geldi. 2'si otomobil, 1'i hafif ticari araç ve son olarak bir midibüs olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, kaza yerinde görev yapan polis memuru İbrahim Karaaslan, otomobilin çarpması sonucu araçla bariyer arasına sıkışarak ağır yaralandı. Aydın Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan 2 çocuk babası 22 yıllık polis memuru İbrahim Karaaslan'ın bugün beyin ölümü gerçekleşti. Makineye bağlı olan Karaaslan'ın, ailesiyle doktorların organ nakli için görüştüğü öğrenildi.

DHA