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İzmir Haberi: Kazada yaralanan polis memurunun beyin ölümü gerçekleşti

Kazada yaralanan polis memurunun beyin ölümü gerçekleşti
17:4312 Ocak 2017
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Kazada yaralanan polis memurunun beyin ölümü gerçekleşti
Kazada yaralanan polis memurunun beyin ölümü gerçekleşti

AYDIN'da dün otoyoldaki buzlanma yüzünden 2'si otomobil 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan polis memuru 44 yaşındaki İbrahim Karaaslan'ın beyin ölümü gerçekleşti. Doktorların organ nakli konusunda aileyle görüştüğü öğrenildi.
Kaza, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik gişeleri yakınlarında dün meydana geldi. 2'si otomobil, 1'i hafif ticari araç ve son olarak bir midibüs olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, kaza yerinde görev yapan polis memuru İbrahim Karaaslan, otomobilin çarpması sonucu araçla bariyer arasına sıkışarak ağır yaralandı. Aydın Devlet Hastanesi'ne ambulansla kaldırılan 2 çocuk babası 22 yıllık polis memuru İbrahim Karaaslan'ın bugün beyin ölümü gerçekleşti. Makineye bağlı olan Karaaslan'ın, ailesiyle doktorların organ nakli için görüştüğü öğrenildi.

 

 

DHA

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